В УФАС посоветовали челябинцам не доверять кочующим магазинам, где срочно распродают одежду

Магазины с пальто и куртками не задерживаются на одном месте дольше двух дней Фото: ИВАНОВА Диана

Жителям Челябинска рекомендует с повышенной бдительностью относиться к «магазинам распродаж верхней одежды». Такие торговые точки уже знакомы многим горожанам: они постоянно переезжают, задерживаясь на одном месте от нескольких часов до пары дней. Торговцы агрессивно распространяют рекламные листовки, расклеивая их на всех попавшихся под руку поверхностях. Кроме того, покупателей заманивают непрекращающимися звуковыми объявлениями. Например, рассказывают в громкоговоритель о причинах срочной распродажи товара.

В Антимонопольной службе ранее неоднократно ловили бизнесменов-«кочевников» на нарушениях. Сейчас челябинцы снова стали жаловаться на назойливых зазывал возле временных магазинов.

— Такие факты зафиксированы в различных районах города, — рассказали в УФАС по Челябинской области. — Закон о рекламе запрещает транслировать звуковую рекламу через оборудование, которое размещается на зданиях.

В УФАС уже привлекли прокуратуру и управление мэрии по благоустройству, чтобы проверить правомерность работы бизнесменов и призвать их к ответственности за неуместную расклейку объявлений.

Помочь просят и жителей Челябинска. При столкновении с агрессивно зазывающими на «распродажу» магазинами можно снимать происходящее на видео. Видеоролики, в которых слышна навязчивая уличная реклама и видно, где она раздается, советуют присылать в УФАС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru