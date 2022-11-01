Штраф за лишний вес: водителей грузовиков массой больше 3,5 тонны начали наказывать рублем за проезд по Шершневской плотине в Челябинске

Штрафы будут выписывать камеры и экипажи ДПС. Фото: администрация Челябинска

Вес больше 3,5 тонн – штраф. Водителей, чей грузовик превышает эту массу, начали наказывать рублем за проезд по плотине Шершневского водохранилища. Нарушения фиксируют фото-видео камеры, а также дежурящие ежедневно экипажи ДПС. Те же меры предприняты и на прилегающих к плотине участках челябинских дорог.

– Движение в городе Челябинске по улице Худякова, по улице Университетской Набережной (на участке о ул. Академика Королева до ул. Худякова) и по плотине Шершневского водохранилища запрещено для водителей грузового транспорта массой более 3,5 тонн. Убедительно просим водителей соблюдать Правила дорожного движения и помнить, что за их нарушение предусмотрена ответственность, – предостерегли в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Согласно ст. 12.16 ч.6 КоАП РФ за езду на грузовом автомобиле вопреки требованиям дорожных знаков грозит штраф 500 рублей.

Ограничение на проезд грузовиков по плотине действуют давно. Часто его нарушали. На прошлой неделе там установили дополнительные дорожные знаки – они напоминают о запрете и показывают пути объезда.

В ГИБДД просят жителей и гостей города проявить понимание и планировать маршрут заранее с учетом ограничений.

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