Ремонтировавших набережную в Челябинске подрядчиков оштрафовали на 7,5 млн рублей

Сговор доказали благодаря документам, фотоснимкам и показаниям свидетелей. Фото: Айвар Валеев

В Челябинске подрядчиков по ремонту центра города оштрафовали за антиконкурентный сговор. Решение Антимонопольной службы об этом подтвердил областной Арбитражный суд.

В УФАС по Челябинской области выяснили, что в 2019 году на участке набережной реки Миасс (между улицами Красной и Кирова) начали ремонт еще до завершения конкурса по поиску подрядчика.

Среди свидетельств нарушения, попавших в распоряжение антимонопольщиков, были опубликованные КП-Челябинск снимки.

Состоявшийся в итоге аукцион Антимонопольная служба назвала формальным, необходимым не для выбора исполнителя, а для оплаты ремонта, который и так уже проводили.

По контракту ООО «Уралдорстрой» получило за работу 111 млн рублей.

Штраф, который теперь нужно выплатить «Уралдорстрою», составляет 6,7 млн рублей. Еще на 836 тыс. рублей оштрафовали субподрядчика ООО «Челябинсксвязьинвест». К дисциплинарной ответственности привлекли сотрудников фирм и челябинского Комитета дорожного хозяйства.

— Материалы дела направлены в правоохранительные органы, — уточнили в УФАС по Челябинской области.

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