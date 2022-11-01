Аптечки, салфетки, термобелье: из Челябинской области отправили гуманитарную помощь отряду «Южноуралец»

Фото: правительство Челябинской области

Из Челябинской области 1 ноября отправили груз гуманитарной помощи для добровольческого отряда «Южноуралец». Медикаменты, одежду и предметы гигиены собирали в Сосновском районе и Магнитогорске.

— Помогают не только органы власти, но и предприниматели, а также многие простые жители Южного Урала, — рассказал губернатор Алексей Текслер. — Как и обещал, обеспечиваем наших военнослужащих всем необходимым. Делаем это не только в местах боевого слаживания, но и на территории проведения СВО.

Фото: правительство Челябинской области

Ранее жители Снежинка передали военным тепловизор и фары для БТР.

А «Комсомольская правда-Челябинск» вместе с розничной сетью киосков «Вечерний Челябинск» продолжают акцию «Носки солдату». Носки можно связать самим, а можно купить в магазине. Куда приносить теплые вещи – рассказываем тут.

Вместе с носками челябинцы приносят иконы, письма, а также варежки и другие теплые вещи.

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