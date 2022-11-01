В Челябинске сотрудники ФСБ пришли с обысками к депутату, бизнесмену и экс-работнику мэрии

Причины обысков в ФСБ пока не афишируют
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Челябинске прошли обыски у депутата городской думы Виталия Паутова, экс-сотрудника управления архитектуры и градостроительства мэрии Андрея Драчука, а также бизнесмена Алексея Алексеенко.
По предварительной информации, обыски связаны с расследованием уголовного дела о превышении полномочий.
В управлении ФСБ по Челябинской области подтвердили, что принимали участие в следственно-оперативных мероприятиях, но каких-либо подробностей сообщить не смогли.
В региональных СУ Следственного комитета и ГУ МВД пока не комментируют ситуацию.
Ранее обыски устроили в конно-спортивном комплексе «Рифей» под Челябинском.
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