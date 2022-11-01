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НовостиОбщество1 ноября 2022 10:50

В Челябинске сотрудники ФСБ пришли с обысками к депутату, бизнесмену и экс-работнику мэрии

Что у них всех пытались найти, пока неизвестно
Авторы (2):
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Елена КОЛЧИНА
Причины обысков в ФСБ пока не афишируют

Причины обысков в ФСБ пока не афишируют

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске прошли обыски у депутата городской думы Виталия Паутова, экс-сотрудника управления архитектуры и градостроительства мэрии Андрея Драчука, а также бизнесмена Алексея Алексеенко.

По предварительной информации, обыски связаны с расследованием уголовного дела о превышении полномочий.

В управлении ФСБ по Челябинской области подтвердили, что принимали участие в следственно-оперативных мероприятиях, но каких-либо подробностей сообщить не смогли.

В региональных СУ Следственного комитета и ГУ МВД пока не комментируют ситуацию.

Ранее обыски устроили в конно-спортивном комплексе «Рифей» под Челябинском.

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