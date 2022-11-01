В Челябинске закроют движение на спуске с Меридиана на проспект Победы

Спуск с автодороги будет временно закрыт для автомобилистов. Фото: google.ru/maps

На спуске с автодороги Меридиан на проспект Победы в Челябинске временно ограничат движение. Как сообщили в городской администрации, на участке возле дома №141 будут вестись дорожные работы.

Ограничения начнут действовать с 22:00 1 ноября до 6:00 20 ноября. Из-за дорожных работ будет полностью закрыт спуск с автодороги Меридиан на проспект. Также ограничение движения вводится по проспекту на крайней правой полосе в сторону улицы Кудрявцева.

В середине октября в Челябинске поменялась схема движения по улицам Энгельса и Труда. Также на этих участках дорог изменился режим работы светофоров. Подробнее – по ссылке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru