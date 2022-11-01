Мокрый снег с дождем и гололедица: в Челябинской области объявили штормовое предупреждение

На дорогах ожидается образование гололеда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области ожидается образование гололеда на дорогах и мокрый снег с дождем. Причем в отдельных районах осадки будут идти сильно. Из-за плохой погоды региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение.

— 2 ноября на территории Челябинской области ожидаются осадки, в виде дождя, мокрого снега, на дорогах сильная гололедица, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В региональном Миндортрансе просят водителей учитывать погоду и не планировать дальние поездки в этот день. Для обеспечения безопасного проезда по областным дорогам ведомство направит распоряжение в муниципалитеты о необходимости организовать работу спецтехники и дежурство ответственных лиц.

По данным челябинского Гидрометцентра, температура воздуха в регионе в среду, 2 ноября, составит -2, +3 С°. Порывы ветра ночью будут доходить до 17 м/c, днем – до 14 м/c.

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