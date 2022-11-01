Житель Челябинской области угнал автомобиль знакомого, чтобы встретиться с девушкой

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Полицейские в ходе патрулирования улиц Челябинска обнаружили «ВАЗ» девятой модели с признаками угона. У машины был сломан замок зажигания, а в салоне беспорядочно лежали личные вещи.

Владельцем автомобиля является 29-летний житель поселка Березовский Октябрьского района. Мужчина подтвердил полицейским, что у него действительно угнали машину, которая стояла припаркованной во дворе его дома.

Начался поиск злоумышленника. И вскоре его задержали – им оказался 27-летний односельчанин владельца машины. Мужчина признался, что пошел на угон после ссоры со своей знакомой, проживающей в Аргаяшском районе. Девушка не отвечала на звонки, тогда он решил лично с ней встретиться.

Около десяти часов вечера молодой человек проник во двор знакомого, где стоял ВАЗ, открыл ворота и выкатил машину. Он знал, что у автомобиля неисправен аккумулятор, поэтому принес свой на замену. Когда сел за руль незапертого автомобиля, обнаружил поврежденный корпус замка зажигания и торчащие провода. Злоумышленнику не составило труда сомкнуть их и запустить двигатель. Добравшись до Челябинска, он оставил автомобиль в одном из дворов Советского района. После этого молодой человек уехал к знакомой на пригородном автобусе.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об угоне. Задержанному мужчине избрали меру пресечения в виде обязательство о явке. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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