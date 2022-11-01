В Челябинске будут готовить профессиональных инструкторов по киберспорту

Фото: пресс-служба ЮУрГУ

Специалистов будут готовить по нескольким направлениям в области компьютерных видов спорта - менеджер киберспортивных организаций, тренер по компьютерному спорту, спортивный судья по компьютерному спорту и ряд других. Новая программа профессиональной переподготовки будет именоваться «Инструктор по компьютерному спорту (киберспорт)».

В пресс-службе ЮУрГУ «Комсомольской правда - Челябинск» рассказали, что объем программы составит 504 часа (11,5 месяцев) и она рассчитана на слушателей, имеющих среднее или высшее образование (опыт профессиональной деятельности не обязателен). После обучения все слушатели получат диплом о профессиональной переподготовке государственного образца, являющийся важным дополнением к любой специальности, а также дающий право работать в сфере физической культуры и спорта, дополнительного образования.

Курирует программу директор Института спорта, туризма и сервиса Вадим Эрлих.

— Для киберспорта сейчас все равны. Конкуренция и продвижение зависят лишь от вашей квалификации, опыта и практике. А тонкостям киберспорта мы обучим, — отметил Вадим Эрлих.

Стоимость курса обучения по предварительной информации будет порядка 30 тысяч рублей. В ЮУрГУ уже закупили дорогостоящее оборудование для обучения.

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