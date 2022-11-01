В Челябинске иномарка сбила двух человек, переходивших дорогу по «зебре»

Фото: ГИБДД Челябинска

Водитель автомобиля Toyota сбил двух человек на пешеходном переходе в Челябинске. ДТП произошло около семи часов вечера на улице Кузнецова. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

— Напротив дома №11 на улице Кузнецова 43-летний водитель автомобиля Toyota совершил наезд на двух человек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пострадали 50-летний мужчина и 50-летняя женщина, — прокомментировали в ведомстве.

Пострадавших госпитализировали. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГИБДД Челябинска

В минувшие выходные похожая авария произошла в Магнитогорске. Водитель кроссовера поворачивал на перекрестке налево и сбил двух пожилых женщин на пешеходном переходе. Момент ДТП попал на видео.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru