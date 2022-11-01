В Челябинске иномарка сбила двух человек, переходивших дорогу по «зебре»

Фото: ГИБДД Челябинска
Водитель автомобиля Toyota сбил двух человек на пешеходном переходе в Челябинске. ДТП произошло около семи часов вечера на улице Кузнецова. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
— Напротив дома №11 на улице Кузнецова 43-летний водитель автомобиля Toyota совершил наезд на двух человек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пострадали 50-летний мужчина и 50-летняя женщина, — прокомментировали в ведомстве.
Пострадавших госпитализировали. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
Фото: ГИБДД Челябинска
В минувшие выходные похожая авария произошла в Магнитогорске. Водитель кроссовера поворачивал на перекрестке налево и сбил двух пожилых женщин на пешеходном переходе. Момент ДТП попал на видео.
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