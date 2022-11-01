«Трактор» в овертайме в Челябинске одолел владивостокский «Адмирал»

Две шайбы Максима Шабанова помогли «Трактору» выиграть у «Адмирала» — 2:1. Фото: ХК «Трактор»

Двумя днями раньше «Трактор» уже встречался с клубом с Дальнего Востока. Тогда черно-белые с минимальным счетом 1:0 выиграли у хабаровского «Амура». А сегодня, 1 ноября, челябинцы на домашней площадке сыграли с владивостоксим «Адмиралом».

Героем матча стал молодой форвард «Трактора» Максим Шабанов. Нападающий открыл счет в конце второго периода. «Адмирал» в конце основного времени сравнял счет, но в овертайме Максим Шабанов добыл победу для «Трактора» - 2:1.

Кстати, в прошлом матче Шабанов также стал автором единственной победной шайбы.

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