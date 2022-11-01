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НовостиОбщество1 ноября 2022 17:11

Сотрудники челябинского театра кукол ищут хозяина для кошки, которая поселилась в бутафорском цехе

Питомца зовут Масяня
Ян Стоев
Ян Стоев
Кошка любит смотреть в окно. Фото: Елена Хохлович

Кошка любит смотреть в окно. Фото: Елена Хохлович

Челябинский театр кукол имени Вольховского отдаст в добрые руки кошку, которая поселилась у них в бутафорском цехе. Она встречает посетителей и часто любит смотреть на улицу в окно. У кошки даже появился друг – кокер-спаниель, который приходит по утрам к театру вместе со своей хозяйкой и обменивается взглядом с усатой.

Как сообщает издание Hornews.com, кошку зовут Масяня. Сотрудники театра хотят отдать ее доброму и ответственному хозяину. В дальнейшем они будут интересоваться судьбой Масяни. Кошка привыкла к прогулкам на улице, поэтому ей лучше всего подойдет частный дом.

— Как будем определять, кому подходит Масяня, а кому нет – известно одним куклам. Но они ошибок не допускают. Да это и сразу будет понятно, — шутят сотрудники театра.

В сентябре в Челябинской области спасли кошку, которая застряла между стенами домов. Животное просидело там два дня. Спасателям пришлось разбирать крышу, чтобы вытащить питомца.

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