Губернатор Челябинской области встретился с главой Сбербанка

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Делегация Челябинской области во главе с губернатором региона Алексеем Текслером встретился с главой «Сбербанка» Германом Грефом. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, стороны договорились о совместных проектах.

— Особое внимание в ходе обсуждения уделили совместным проектам в сфере образования. Стороны приняли решение проработать возможность открытия в регионе «Школы 21» (школа программирования от Сбера) и R&D-центра Сбера, — объяснили в правительстве.

Подобные совместные проекты со Сбером должны воспитать новые кадры для развития экономики региона. Помимо сотрудничества в IT-сфере, рассматриваются направления по медицине и туризму.

Ранее в Челябинске будут готовить профессиональных инструкторов по киберспорту. Программу переподготовки специалистов запустили на базе Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ

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