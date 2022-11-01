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НовостиОбщество1 ноября 2022 18:48

В Челябинской области на час перекроют движение на трассе в Башкортостан

Ограничения связаны с ремонтными работами
Андрей МОСКВИЧЕВ
Водителей просят планировать свой маршрут

Водителей просят планировать свой маршрут

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области на час перекроют движение на трассе М5 «Урал» на въезде в республику Башкортостан. Об этом рассказали в ФКУ «Упрдор «Южный Урал»».

— На трассе М-5 «Урал» введут ограничение 2 ноября с 4:00 до 5:00 по местному времени, на участке км 1427 — км 1428 автомобильной дороги (участок расположен на территории республики Башкортостан), — объяснили в ведомстве.

При этом, как добавили в управлении, ограничение может быть продлено. Движение для всех видов транспорта закроют из-за установки рамной конструкции.

Ранее водителей большегрузов массой больше 3,5 тонны начали наказывать рублем за проезд по Шершневской плотине в Челябинске.

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