В Златоусте снова работает кинотеатр, закрывшийся весной из-за отсутствия премьер

Кинотеатр открылся 30 октября
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
В Златоусте вновь открылся кинотеатр «Космос», который ранее приостановил работу из-за отсутствия зарубежных премьер. Об этом рассказало руководство кинотеатра в соцсетях.
— Ждем вас в гости! Мы снова открыли свои двери! 30 октября работаем в тестовом режиме, а завтра в полную силу!, — указано в посте кинотеатра во ВКонтакте.
Вероятно, причина в новых российских премьерах. В расписании кинотеатра представлено сразу несколько новых отетечественных фильмов.
Ранее стало известно, что в Челябинске закроют на ремонт детский травмпункт на проспекте Ленина, 38. Специалисты отделения продолжат работать в другом учреждении.
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