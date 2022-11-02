В Златоусте снова работает кинотеатр, закрывшийся весной из-за отсутствия премьер

Кинотеатр открылся 30 октября Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Златоусте вновь открылся кинотеатр «Космос», который ранее приостановил работу из-за отсутствия зарубежных премьер. Об этом рассказало руководство кинотеатра в соцсетях.

— Ждем вас в гости! Мы снова открыли свои двери! 30 октября работаем в тестовом режиме, а завтра в полную силу!, — указано в посте кинотеатра во ВКонтакте.

Вероятно, причина в новых российских премьерах. В расписании кинотеатра представлено сразу несколько новых отетечественных фильмов.

Ранее стало известно, что в Челябинске закроют на ремонт детский травмпункт на проспекте Ленина, 38. Специалисты отделения продолжат работать в другом учреждении.

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