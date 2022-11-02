Для начала их раскрасят: в Челябинске выпустят на маршруты еще 6 новых трамваев

Фото: миндортранс Челябинской области

В Челябинске готовятся отправить на линию 6 новых трамвайны вагонов. Всего к концу года парк общественного транспорта должны пополнить 30 трамваев, собранных в Усть-Катаве.

В региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта рассказали о трамвайной арифметике. 25 из 30 вагонов уже находятся в челябинском депо. Из них на 11 пока только оформляют документы, а 14 приняли в эксплуатацию. Но из этих 14 принятых сейчас работают только 8 вагонов. Оставшиеся 6 готовятся выпустить на челябинские улицы в ближайшее время.

Перед тем, как вагоны начнут работу, на них нанесут фирменный паттерн. Борта машин выкрашены в зеленый цвет, а поверх добавляют специально разработанный для городского общественного транспорта рисунок.

— Вместе с 30 вагонами прошлого года к Новому году в Челябинске на линии будет работать до 60 новых вагонов. Это 38% от ежедневного выпуска буднего дня, — сообщили в миндортрансе.

Напомним, первые новые низкопольные трамваи начали перевозить челябинцев минувшим летом. Машины ждало испытание реальными условиями города. В самом начале осени новые трамваи дважды сходили с изношенных рельсов на северо-западе.

В 2023 году в Челябинске собираются приобрести еще 33 трамвайных вагона, за каждый готовы заплатить до 74 млн рублей (это на 14 млн рублей больше цены нынешних новых трамваев).

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