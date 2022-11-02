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НовостиЗдоровье2 ноября 2022 5:13

В Челябинской области 128 человек за день заболели коронавирусом

За сутки от вируса умерли два пациента
Елена КОЛЧИНА
Больше 390 тыс. южноуральцев заболели Covid-19

Больше 390 тыс. южноуральцев заболели Covid-19

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 128 новых случаев коронавируса — ровно на 20 меньше, чем накануне. Среди новых инфицированных двое школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения к 2 ноября, от Covid-19 продолжают лечиться 2 706 южноуральцев.

Два пациента за сутки умерли от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали уже у 390 828 жителей Челябинской области.

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