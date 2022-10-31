В Челябинской области обновили 57 сельских отделений почты

Фото: пресс-службы губернатора.

В Челябинской области обновили 57 отделений почты по программе модернизации почтовых отделений в сельской местности. Еще одно построено с нуля — в селе Демарино Пластовского района. Как отметил губернатор Алексей Текслер во время рабочей встречи с руководством «Почты России», сейчас в регионе более 700 отделений почтовой связи. Больше половины находятся на селе. Помимо доставки писем и посылок, они выполняют еще и социальные функции.

По словам заместителя генерального директора АО «Почта России» Алексея Лаптева, в Челябинской области 370 отделений находится в селе, и 200 из них требует ремонта. На будущий год в бюджете заложены средства на модернизацию следующих отделений.

— Прошу эти планы актуализировать. Раньше начнем работу — раньше жители увидят результат, — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что на следующий год список отделений, в которых будет произведен ремонт, предварительно согласован.