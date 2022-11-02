Вынесли 43 дизайнерских светильника: в Челябинске ограбили новую детскую библиотеку

Фото: администрация Челябинска

Новую библиотеку семейного чтения в челябинском микрорайоне Чурилово ограбили еще до открытия. Преступники вломились в помещение на улице Зальцмана, 40 в ночь на 1 ноября. Они сняли и унесли 43 дизайнерских светильника, 4 бра, пылесос и инструменты, с помощью которых рабочие проводили ремонт. Ущерб, по предварительным подсчетам, составил 200 тыс. рублей.

— В настоящее время подано заявление в полицию, — сообщили в администрации Челябинска.— Если вы стали свидетелем преступления, просим вас незамедлительно обращаться в полицию.

В мэрии уточнили, что из-за ограбления не станут откладывать открытие библиотеки. Первых читателей, как и планировали раньше, примут в конце ноября.

Библиотека семейного чтения должна стать первой в Чурилово. В помещении почти завершили ремонт, завезли мебель и оборудование, подготовили 6,5 тыс. книг для детей и взрослых. Читатели смогут воспользоваться игровой панелью X-box, в одном из залов появится песочный стол для рисования. В библиотеке планируют открыть площадку для интеллектуального развития детей в возрасте от полутора до трех лет.

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