Алексей Текслер поздравил росгвардейцев с 70-летием организации

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников вневедомственной охраны Росгвардии с 70-летием образования подразделения. Глава региона вручил почетные грамоты, и благодарственные письма шести сотрудникам управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии за безупречное исполнение служебного долга и высокий уровень профессионализма, личный вклад в укрепление законности и правопорядка на территории региона.

— Мы гордимся нашими ребятами, всегда окажем им необходимую помощь, поддержку и сейчас это делаем, – обратился к росгвардейцам Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что сотрудники и бойцы Росгвардии вносят большой вклад в обеспечение безопасности стратегических объектов и охрану общественного порядка, борьбу с терроризмом и экстремизмом, защищают новые регионы России в ходе специальной военной операции.

После введения в регионе режима «уровень базовой готовности» усилена охрана всех мест массового пребывания людей, оборонных предприятий, промышленных организаций, включая объекты в закрытых административно-территориальных образованиях системы «Росатома», а также объекты жизнеобеспечения. Кроме того, организована охрана военных комиссариатов Челябинской области.

— Выполнение этих масштабных задач по плечу только сильным и мужественным людям, настоящим профессионалам, — подчеркнул Алексей Текслер.