«Встали в обоих направлениях»: столкновение с Lexsus парализовало движение трамваев на улице Кирова в Челябинске

Больше шести вагонов стоят без движения. Фото: Дамир Батыршин

«Просто все трамваи встали, в обоих направлениях. На рельсах Lexsus стоит. Вдалеке полиция и скорая», – оповестил КП-Челябинск очевидец затора на улице Кирова Дамир. Он не смог уехать на работу привычным транспортом – воспользовался маршруткой.

В городской Госавтоинспекции факт затора подтвердили и объяснили его причину.

– По улице Кирова, 11 произошло столкновение автомобиля Lexsus, которым управлял 49-летний водитель, и трамвая (водитель – 49-летняя женщина). В результате ДТП пострадавших нет, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГИБДД города.

Все обстоятельства сейчас выясняются полицейскими.

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