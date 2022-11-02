У пассажира тяжелые травмы: в ДТП с опрокинувшимся автобусом в Челябинской области обвиняют водителя

Фото: прокуратура Челябинской области

В Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса, попавшего в ДТП с переворотом. Мужчину обвиняют в нарушении правил движения, из-за которого был нанесен тяжкий вред здоровью человека. В автобусе ехали 22 вахтовика из Казахстана, все они пострадали в аварии.

ДТП случилось ранним утром 31 октября в Кунашакском районе. Автобус ехал из Костаная в Екатеринбург, вез на работу вахтовиков.

На скользком после первого снега асфальте водитель не справился с управлением. Автобус протаранил металлическое ограждение у края дороги и опрокинулся в кювет. От удара машину сильно перекосило. Пострадали все пассажиры автобуса, но у большинства травмы оказались мелкими, госпитализация понадобилась лишь четверым. Одному из вахтовиков досталось особенно сильно.

— В результате ДТП 37-летнему пассажиру автобуса причинены телесные повреждения, которые могут быть квалифицированы как тяжкий вред здоровью, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Водителю автобуса, если его вина подтвердится, будет грозить лишение свободы на срок до 2 лет.

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