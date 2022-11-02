Для службы в научной роте нужно профильное высшее образование Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из Челябинской области планируется отправить в научные роты 8 призывников. Об этом рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Челябинской области Сергей Варламов.

План этого года не отличается от предыдущих призывов. Традиционно научные роты (их всего по стране 17) пополняют 6-8 парней из Челябинской области.

Попасть туда не просто: для этого нужно иметь высшее образование по соответствующему профилю, научные достижения. Заявки собираются заблаговременно, затем проходит конкурсный отбор. Смотрят и состояние здоровья.

Напомним, в этом году осенний призыв стартовал на месяц позже обычного — 1 ноября. Военком Челябинской области Андрей Максуров озвучил план по осеннему призыву 2022 и насколько он отличается от прошлого года.

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