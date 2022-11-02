Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин получил благодарность президента

Фото: министерство культуры Челябинской области.

Президент России Владимир Путин удостоил южноуральцев государственных наград. Благодарность главы государства получил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Награда вручается за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Сегодня госнаграды в торжественной обстановке вручит губернатор Алексей Текслер.

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