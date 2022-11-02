«Ты не один»: в Челябинске показали фильм, снятый подростками, состоящими на учете

Предчувствие, волнение, приглушённый свет и сотня устремлённых на экран глаз. И вот она, долгожданная премьера! Уникальный фильм «Чужеземцы», снятый подростками, открыл свой прокат по школам Челябинска.

Проект «Чужеземцы» — первый совместный проект уполномоченного по правам ребёнка в Челябинской области и ГУ МВД России по Челябинской области с детьми, состоящими на различных видах профилактического учёта.

Съёмки фильма проходили в историческом парке «Гардарика». В основу сценария была положена история становления первых уральских городов-крепостей. В процессе подготовительной работы ребята изучили быт, архитектуру, оборонительные сооружения, военное дело, металлургию и другие ремёсла Оренбургской губернии XVIII века.

Основной задачей является не развлечение ребят, а раскрытие их талантов, помощь в поиске новых увлечений.

— Герои, что совершают подвиги, и дворовые «герои», совершающие правонарушения - это одни и те же дети, одного склада, только вторые свернули не туда, - считает Александр Белоусов, руководитель исторического парка «Гардарика».

После просмотра фильма поговорили с учащимися школы № 39 о профилактике противоправного поведения. Приглашённые эксперты рассказали детям свои истории из детства. Кто-то дрался, кто-то чуть не попал в плохую компанию. Ребятам было предложено разобрать ситуации, часто случающиеся с подростками, высказать своё мнение и предложить решение.

— Мы хотим, чтобы дети поняли: «Я как ты. Я был таким же подростком и, наверно, внутри этот подросток остался со мной. Ты пока на этом пути, давай вместе пойдём!, - объясняет цель «Диалога на равных» Евгения Майорова, уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области.

Очень важную информацию дал детям Сергей Авдеев, заместитель главы города по социальному развитию администрации г. Челябинска:

— Так бывает, что попав в трудную ситуацию, дети боятся поделиться с родителями. Поэтому у каждого в телефоне должен быть телефон доверия. Служба работает круглосуточно и абсолютно анонимно. Кроме этого, у ребят всегда есть возможность обратиться к digital-психологу или сервису психологической поддержки «Ты не один».

Телефон доверия: 8 800 200-01-22, digital-психолог — vk.com/hotline_help_me. Круглосуточная служба психологической помощи и поддержки «Ты не один» —

vk.com/psyhelp74.

В «Диалоге на равных» с детьми участвовали:

1. Евгения Викторовна Майорова, уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области.

2. Сергей Александрович Авдеев, заместитель главы города по социальному развитию администрации Челябинска.

3. Татьяна Анатольевна Филимонова, начальник отдела по обеспечению деятельности межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области, ответственный секретарь комиссии.

4. Светлана Олеговна Кадничанская, врио начальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних главного управления МВД России по Челябинской области, майор полиции.

5. Людмила Геннадьевна Одоевцева, начальник управления по координации деятельности администрации Челябинска.

6. Сергей Сергеевич Бредихин, заместитель директора научно-исследовательского центра мониторинга и профилактики ГБУ ДПО ЧИРПО.

7. Белоусов Александр Анатольевич, руководитель исторического парка «Гардарика».

Кураторы проекта «Чужеземцы»: агентство приключений «Три О», творческий союз «В движении».