Областной фестиваль национальных культур «Соцветие дружное Урала» подводит итоги

4 ноября, в День народного единства, в концертном зале им. С.С.Прокофьева состоится гала-концерт лауреатов областного фестиваля национальных культур «Соцветие дружное Урала» и награждение лауреатов областной премии «Национальное признание».

«Соцветие дружное Урала» - уникальный фестиваль, объединяющий на своей площадке различные народы и национальности. В этом году гала-концерту предшествовало 5 отборочных этапов в онлайн-формате. Просмотрено более 300 номеров разных жанров от участников со всех уголков Челябинской области и Республики Башкортостан.

Гостями мероприятия станут камерный хор им. В.В. Михальченко Челябинской государственной филармонии и Чеченский государственный академический ансамбль танца «Вайнах».

Организаторы мероприятия – дом дружбы народов Челябинской области при поддержке министерства культуры Челябинской области.