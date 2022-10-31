В Челябинской области официально завершена мобилизация

Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинской области завершилась частичная мобилизация, все военнослужащие направлены в места боевого слаживания. Об этом губернатору Челябинской области Алексею Текслеру доложил военный комиссар региона Андрей Максуров. Военком подчеркнул, что все задачи, поставленные в рамках Указа Президента России о частичной мобилизации, выполнены на 100% и в установленные сроки, военкоматы региона достойно справились с поставленной задачей.

Алексей Текслер выразил благодарность за проделанную работу и заверил, что власти региона не оставят без внимания ни одного мобилизованного.

— В целом частичная мобилизация в регионе прошла организованно и четко, — рассказал губернатор. Глава региона отметил также большое количество добровольцев и поблагодарил всех призванных южноуральцев за верность долгу и патриотизм.

— Задача органов власти обеспечить наших мобилизованных всем необходимым в местах боевого слаживания и в зоне проведения СВО. И, конечно, всем нашим социальным службам, волонтёрским организациям поставлена задача окружить вниманием и заботой каждую семью мобилизованных южноуральцев, — подытожил Алексей Текслер.

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