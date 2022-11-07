Скандал с подделкой подписей в протоколе о смене управляйки на «Мой дом Урал» перерос в уголовное дело

Госжилинспекция направила обращение в полицию Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

К разбирательствам в ситуации с затянувшимся переходом дома № 30 по улице Чичерина Челябинска от управляющей компании «ДЕЗ Калининского района» к «Вместеклаб» подключили полицию. Жители уже обратились с заявлениями, тоже самое намерена сделать Госжилинспекция.

Правоохранительным органам предстоит проверить подлинность протоколов голосования за переход в УК «Мой дом Урал» – скандально известную «сливом» в нее домов из ДЕЗа. Как заявили жители, подписи были фальсифицированы. Так, в одном из протоколов от «Мой дом Урал» инициатором числился собственник, который проживает в Башкирии и никаких подписей не собирал. Об этом он сообщил в ГЖИ. Вот как отреагировали в ведомстве:

– Установление легитимности протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме не относится к компетенции Главного управления. Фальсификация, подделка официальных документов, использование заведомо подложного документа являются уголовно-наказуемыми деяниями, расследование которых отнесено к компетенции правоохранительных органов, – говорится в официальном ответе на запрос КП-Челябинск за подписью первого замначальника Главного управления Марины Криволаповой. – По указанным в обращениях собственников фактам Главным управлением направлено письмо в органы полиции.

Из-за этого протокола с фейковой подписью ГЖИ отменила решение от 29.08.2022 № 16310 года, когда управление переходило к УК «Мой дом Урал». С 1 ноября за домом закреплена выбранная жильцами УК «Вместеклаб», радуют в официальном ответе челябинцев, наконец-то завершивших эпопею со сменой управляйки.

Ответ ГЖИ на запрос КП-Челябинск

В полицию заявление от Госжилинспеции пока не поступало. Зато от жителей – сразу несколько. В том числе, от собственников дома Чичерина, 30, сообщили в пресс-службе городского УМВД:

– В отделе полиции «Северо-Западный» зарегистрировано несколько обращений граждан по факту подделки подписей в протоколах собраний жильцов о смене УК. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Все обстоятельства, причастные и виновные лица устанавливаются.

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