В Челябинск прибыли 16 новых автобусов по нацпроекту

Фото: пресс-служба губернатор.

Очередная партия из 16 новых экологичных автобусов пришла в Челябинск по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Машины выйдут в рейс по маршруту №15 уже 1 ноября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, что всего в этом году в муниципалитетах области появилось 140 новых единиц транспорта. Это автобусы, трамваи и троллейбусы.

— Кроме Челябинска мы в этом году фактически обновим общественный транспорт: трамваи в Магнитогорске, автобусы в Копейске, троллейбусы и автобусы в Миассе, новые трамваи в Златоусте, — рассказал глава региона. — Эту работу мы продолжаем, ведем ее планово. До этого мы обновляли наш парк в основном за счет ре7ионавльных программ, а также за счет национального проекта «Экология» и инфраструктурных бюджетных кредитов. С этого года по моему активному настоянию наш миндортранс принял участие в федеральном конкурсе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Мы заняли одно из призовых мест и нам удалось обновить часть общественного транспорта.

По словам губернатора, в следующем году, несмотря ни на какие сложности, работа по обновлению общественного транспорта будет продолжена.

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