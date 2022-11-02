Узнали в лицо: в Челябинске двух беглых преступников поймали, когда те гуляли по улицам

Двух человек задержали и передали для разбирательства челябинским полицейским Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске за день отыскали сразу двух человек, объявленных в федеральный розыск. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», сбежавших от наказания осужденных по приметам узнали сотрудники вневедомственной охраны.

Перед полуднем росгвардейцы патрулировали улицу Кирова. Один из прохожих заставил их вспомнить о человеке с похожими приметами из служебной ориентировки. При проверке выяснилось, что 43-летний мужчина действительно находится в розыске. Он уклонялся от назначенного судом наказания в Копейске, вдобавок оказался подозреваемым по еще одному делу.

А ночью, патрулируя улицу Косарева, сотрудники вневедомственной охраны увидели подозрительно знакомую женщину. 33-летняя челябинка также оказалась именно той, на которую давали ориентировку. Суд приговорил горожанку к условному сроку, но она пропала из своего дома и не отмечалась вовремя во ФСИН.

И мужчину, и женщину задержали и доставили в полицию.

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