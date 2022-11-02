Южноуральским меломанам станет удобнее слушать любимые треки в авто

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Южноуральские пользователи МТС Music теперь могут использовать приложение на экране бортового компьютера автомобилей, которые поддерживают системы Apple CarPlay и Android Auto. Функция доступна владельцам мобильных устройств на операционных системах iOS и Android, при этом сервим включает музыкальный стриминговый сервис с более 65 миллионов треков, подкастами, радио, персональными и редакторскими подборками с доступен для абонентов всех операторов.

Интерфейс приложения МТС Music адаптирован под комфортное прослушивание музыки во время вождения. После подключения устройства к Apple CarPlay и Android Auto приложение будет отображаться с оптимизированным интерфейсом на бортовом экране автомобиля. Водителям станут доступны плейлисты, избранные треки и персональные музыкальные подборки из приложения МТС Music.

Для того чтобы начать пользоваться функцией, необходимо подключить свое мобильное устройство к Apple CarPlay по Bluetooth или через USB-кабель, или к Android Auto с помощью USB-кабеля, и настроить устройство для работы с системой.

Как сообщили в компании МТС, в ходе исследования аудитории МТС Music стало ясно, что одно из наиболее распространенных мест для прослушивания музыки и радио – автомобиль.

«Мы решили сделать этот процесс еще более удобным для наших пользователей и добавили функцию поддержки сервисов Apple CarPlay и Android Auto, которая упростит управление приложением во время вождения», - отметил руководитель сервиса МТС Music Максим Петровский.

При первой активации подписки МТС Music пользователи могут воспользоваться бесплатным пробным периодом 30 дней.