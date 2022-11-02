Легионер из Африки играет за футбольную сборную Аргаяшского района

Айзек стал играть в футбол за Аргаяшскую сборную недавно. Фото: Чемпионат Аргаяшского района по футболу 2022 / ВК, Тимур Сафиуллин.

В футбольной сборной Аргаяшского района появился первый легионер. На Южный Урал Айзек Буатенг приехал из страны Гана, которая находится в Африке.

Как пишет Hornews.com, Айзек поступил в ЮУрГУ на химический факультет, но не смог освоить русский язык на необходимом уровне. Поэтому перевелся на международный менеджмент. Зато проблемы с русским языком не помешали ему заняться футболом. Сначала парень попал в Сборную башкирской молодежи, а затем — в сборную Аргаяшского района.

Айзек переехал в Челябинск из крупнейшего города страны – Аккры. Мама парня – домохозяйка, а папа – водитель-дальнобойщик, он работает на территории Соединенного Королевства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.