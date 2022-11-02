В Челябинске из-за ремонта трамвайных путей закроют движение на двух перекрестках

Водителей просят учитывать ограничения
Фото: Кирилл САДЫКОВ
На двух крупных перекрестках в Челябинске в ближайшие выходные перекроют движение. Об этом в среду, 2 ноября, сообщили в городской администрации.
Речь идет о пересечении ул. Жукова и шоссе Металлургов, а также перекрестка ул. Чайковского с проспектом Победы. Движение транспорта там будет закрыто с 21:00 3 ноября до 06:00 7 ноября.
Иллюстрация: администрация Челябинска
Иллюстрация: администрация Челябинска
Ограничения вводятся из-за капитального ремонта трамвайных путей. Об изменениях движения общественного транспорта в администрации обещали сообщить позднее.
Напомним, в Челябинске до 20 ноября полностью закрыли спуск с автодороги Меридиан на проспект Победы. На участке в районе дома №141 ведутся ремонтные работы.
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