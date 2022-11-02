Текслер вручил государственные и региональные награды жителям Челябинской области

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил 30 южноуральцам государственные и региональные награды. На церемонии награждения за выдающиеся заслуги перед обществом и государством отметили жителей Челябинска, Магнитогорска, Озерска, Трехгорного, Снежинска, Златоуста, а также Ашинского и Красноармейского районов.

— Здесь присутствуют люди самых разных профессий. Но чем бы вы ни занимались – производством металла или продуктов питания, обучением детей, развитием спорта или культуры, – все вы, по большому счету, делаете одно общее дело: укрепляете силу и мощь нашей страны, ее экономический, социальный, культурный потенциал, – отметил Алексей Текслер.

Согласно указу президента России Владимира Путина, Ираклию Гвенцадзе глава региона вручил орден Дружбы. Трое южноуральев получили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Среди них - Александр Шестаков, Федор Яковлев и Александр Энс.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были награждены восемь человек - Владимир Поляков и Борис Семенов, а также сотрудники ММК Виктор Гаврильчик, Евгений Лысенков, Сергей Добрынин, Юрий Степанов, Александр Евенко и Евгений Павлусенко.

Почетные звания «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоены Евгению Каменеву, Игорю Копылову, Сергею Лебедеву, «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» – Наталье Глуховой, «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации» – Сажиде Сабагатдиновой, «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» – Андрею Иванову, «Заслуженный энергетик Российской Федерации» – Павлу Бочкареву.

Почетной грамотой Президента РФ награжден Игорь Кажура. Благодарность главы государства вручена Гульсине Айсуваковой, Александру Безину, Владимиру Полончикову, Алексею Прохорову, Алексею Бетехтину, Евгению Черепанову, а также коллективам Златоустовского государственного драматического театра «Омнибус» и Челябинского государственного академического театра драмы им. Н. Орлова.

В соответствии с приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ звание «Мастер связи» присвоено Игорю Фетисову.

Также Алексей Текслер вручил региональные награды: почетное звание «Заслуженный работник образования Челябинской области» присвоено Лидии Семеновой, «Заслуженный работник социальной защиты населения Челябинской области» – Любови Истоминой, «Заслуженный эколог Челябинской области» – Ольге Масалыгиной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.