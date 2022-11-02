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НовостиОбщество2 ноября 2022 17:58

Челябинской области выделили деньги на строительство экопромышленного парка

Схожие проекты появятся еще в семи регионах
Андрей МОСКВИЧЕВ
Фото: пресс-служба «Российского экологического оператора»

Фото: пресс-служба «Российского экологического оператора»

Челябинская область получит деньги от правительства РФ на строительство экопромышленного парка. Как рассказали в «Российском экологическом операторе», всего выделено 9,4 млрд рублей на строительство восьми таких проектов.

— Это будут капитальные вложения в строительство объектов инфраструктуры, включающие электроснабжение, дороги, водоотведение, газоснабжение, а также научно-технического центра, — объясняет генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Как добавили в РЭО, такие объекты также построят в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Московской, Нижегородской и Новосибирской областях. Ожидается, что это позволит создать больше 11 тысяч новых рабочих мест.

Ранее в Челябинске начали устанавливать ограждение возле городского бора и улицы Лесопарковой. За забором будут сносить аварийное здание спорткомплекса «Полет».

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