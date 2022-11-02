Певец Денис Майданов призвал челябинцев к сбору средств для мобилизованных

Певец помогает собрать средства для «Народного фронта»
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Певец и композитор Денис Майданов призвал челябинцев к сбору средств для южноуральских мобилизованных. Об этом рассказали в региональном «Народном фронте».
— Артист стал амбассадором проекта Народного фронта «Все для Победы» и помогает нам собирать средства для южноуральских бойцов на передовой в рамках регионального сбора, — объяснили в организации.
Поддержать челябинских призывников можно отправив средства для защитников по уникальному куар-коду. Он ведет на персональный счет для мобилизованных из Челябинской области.
Ранее стало известно, что учреждения ГУФСИН Челябинской области расширят перечень продукции, выпускаемой для нужд армии и флота. Заключенным предстоит дополнительно изготавливать маскировочные сети и мобильные кровати для полевых лагерей.
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