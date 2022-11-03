В сети «Магнит» начались поставки яблок из Челябинской области

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Челябинской области

Яблоки, выращенные в Челябинской области, начнут продавать в торговой сети «Магнит». Как рассказали в региональном минсельхозе, в поставки войдет продукция «Григорьевских садов» из Каслинского района.

— В «Магните» можно в этом году приобрести урожай яблок фермерского хозяйства, которое занимается возделыванием промышленных садов интенсивного типа. В Уральском федеральном округе это единственное предприятие, кто реализует подобный проект, — объяснили в минсельхозе.

Как отметили в министерстве, ранее на закладку таких садов за пять лет из областного бюджета выделили 252 млн рублей. Продукцию уже можно приобрести и в других торговых сетях таких как «Пятерочка» и «Ашан».

Кстати, на прошлой неделе в Челябинской области подвели итоги уборочной кампании. Как и прогнозировалось, аграрии собрали рекордные 2 млн 171 тысячу тонн зерна. Это в два раза больше, чем в 2021 году.

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