В Челябинске в выходные изменят маршруты трамваев из-за ремонта

Изменения коснуться восьми маршрутов Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске из-за капремонта трамвайных путей изменят маршруты общественного транспорта. Изменения коснутся маршрутов, следующих на северо-запад и в Металлургический район.

По альтернативным схемам трамваи начнут двигаться уже с 21:00 четверга 3 ноября, а на обычные маршруты вернутся только в 6:00 понедельника 7 ноября.

Трамваи №3, №18 и №20 вместо ЧМК поедут до кольца Першино. Трамваи №15, №16, №17 и №22 не смогут добраться до улицы Чичерина. Их конечным пунктом также стает кольцо Першино.

Трамвай №14 все выходные будет ездить по маршруту «Першино-Российская-Театр оперы и балета-Российская-Першино».

В Металлургическом районе 4, 5 и 6 ноября запустят дополнительные трамваи между ЦХП, ЧМК и Коксохимом. Как рассказали в ОГКУ «Организатор перевозок», интервал между вагонами на этом участке составит 15 минут днем и полчаса — после 18:00.

Первые рейсы от ЧМК станут отправляться в 5:40 на ЦХМ и в 5:55 на Коксохим.

Последние трамваи с ЦХП в сторону ЧМК будут выезжать в 21:00, а с Коксохима в сторону ЧМК — в 20:50.

Напомним, на выходных из-за ремонта движение перекроют не только для трамваев, но и для автомобилей. Нельзя будет проехать по двум перекресткам.

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