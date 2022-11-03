В Челябинске жалобы на нарушения при мобилизации будут принимать в Следственном комитете

Челябинцев будут ждать на улице Свободы, 40. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Руководство СУ Следственного комитета по Челябинской области проведет личный прием по вопросам защиты прав мобилизованных.

Прием состоится в главном челябинском здании СУ СК на улице Свободы, 40 и продлится три часа. Связанные с мобилизацией обращения будут принимать с 10:00 до 13:00 во вторник 8 ноября.

Просто так прийти в офис Следственного комитета и пожаловаться на нарушения при мобилизации не получится: на прием нужно заранее записаться по телефону 8 (351) 728-57-15 или 728-58-19. В выходные звонки принимать не будут, только 3 ноября с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) и 7 ноября с 9:00 до 18:00.

Как пояснили в пресс-службе СУ СК, на прием нужно обязательно взять с собой удостоверение личности, а если человек выступает от имени другого, то еще и доверенность. А еще свое обращение необходимо продублировать в письменной форме. Заранее присылать заявление не надо, можно просто принести его с собой в день приема.

Ранее в Челябинске объявили о создании группы психологической поддержки для семей мобилизованных. Посещать группу горожане смогут бесплатно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru