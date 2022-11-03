Магнитогорца оштрафовали на полмиллиона за высказывания в мессенджере

Проблемы у жителя Магнитогорска возникли из-за сообщения в Telegram. Фото: Тимур ХАНОВ

Жителя Челябинской области осудили за публичное оправдание терроризма и призывы к террористической деятельности. Центральный окружной военный суд назначил магнитогорцу штраф в 500 тыс. рублей.

Уголовное дело горожанина расследовали несколько месяцев: сотрудники ФСБ задержали мужчину еще в сентябре 2021 года.

Как рассказали в управлении ФСБ по Челябинской области, полмиллиона рублей жителю Магнитогорска придется отдать за публикации в открытой группе мессенджера Telegram.

Ранее жительницу Челябинска оштрафовали за сообщение, отправленное на телефон 12-летней девочки. Еще одному горожанину придется заплатить 48 тыс. рублей за то, что он несколько минут постоял с плакатом у здания администрации.

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