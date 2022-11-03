«Набрал вес и летает»: в Челябинске на волю отпустили спасенного ястреба

Фото: минэкологии Челябинской области

В Каштакском бору под Челябинском поселится новый хищник. Именно природные условия бора посчитали наиболее подходящими, чтобы вернуть в естественную среду спасенного ястреба.

Птицу на улице подобрала жительница Тракторозаводского района Челябинска. Обессиленного ястреба передали на лечение в фонд зоозащиты «Спаси меня».

—За время реабилитации птица полностью окрепла, набрала вес, летает и уверенно передвигается, — рассказали в региональном министерстве экологии.

В минэкологии объяснили также, куда челябинцам обращаться, если они найдут раненное или попавшее в беду дикое животное.

— Обязательно сообщите в отдел федерального государственного надзора министерства экологии по телефону 8 (351) 264-74-41, сотрудники отдела прибудут на место и примут все необходимые меры для спасения. Также можно обратиться в Фонд «Спаси меня» по телефонам 8 (351) 792-95-78, 8 (351) 278-88-28, — сообщили в министерстве.

Ранее в Челябинской области спасли трех лебедей. Одна раненая птица забрела на дачные участки. Другой лебедь пострадал, защищая потомство, и теперь сможет выжить только в неволе. А третьего пернатого освободили из ледяного плена в Чесменском районе.

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