«Более 100 вольт»: в Челябинской области ребенка ударило током в супермаркете, возбудили уголовное дело

Школьника ударило током после прикосновения к краям двух касс Фото: Евгения ГУСЕВА

Юный житель Челябинской области получил удар током во время визита в супермаркет. После неприятного случая возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

14-летний житель Миасса пострадал еще в начале сентября. Вместе с родителями он был в супермаркете и дотронулся руками одновременно до двух соседних касс. Мальчика ударило током. Ребенка отбросило в сторону, он скорчился на полу от боли и не сразу смог прийти в себя. На пальцах у школьника остались ожоги. И неудивительно: удар был сильным.

— На одной из касс магазина отсутствовало защитное заземление поверхности, что привело к возникновению на металлической части кассы потенциала электрического тока напряжением более 100 вольт, — рассказала о результатах проверки старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В прокуратуре потребовали у руководителя магазина обезопасить кассы. В супермаркете после этого отчитались, что заземлили оборудование как полагается. Но это не отменило уголовного преследования. Расследование дела о не отвечающих требованиям безопасности услугам пока продолжается. Виновникам грозит штраф до 300 тыс. рублей или даже лишение свободы на срок до 2 лет.

Ранее в Челябинской области электрика приговорили к условному сроку после гибели девочки от удара током.

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