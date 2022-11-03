Деловое общение южноуральцев мигрирует в Telegram

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В октябре объем интернет-трафика на Telegram в Челябинской области оказался в 3,3 раза выше прошлогодних значений. Жители все активнее читают новости, пересылают медиафайлы, а также переводят в этот мессенджер рабочие коммуникации.

В Telegram активно перетекает деловое общение южноуральцев. В рабочие часы трафик здесь втрое превышает объемы WhatsApp. Количества мегабайтов, которые жители Южного Урала израсходовали на Telegram только в октябре этого года, хватит на 56 миллионов минут видеозвонков. Такие выводы сделали специалисты МегаФона, проанализировав обезличенный интернет-трафик пользователей.

При этом, южноуральцы не спешат отказываться и от WhatsApp, несмотря на заявления о возможных ограничениях и запретах в этом мессенджере. Трафик в WhatsApp в октябре был на 8% выше прошлогодних показателей, в том числе, в рабочее время.

В результате такого роста перераспределились доли в общем объеме мессенджеров: на Telegram сегодня приходится 81% трафика (выше общероссийских значений на 8%), на WhatsApp – 16%.

В то же время звонить пользователи по-прежнему предпочитают в WhatsApp – он лидирует среди мессенджеров по объему голосовых вызовов. Telegram преимущественно используют для переписок, пересылки медиафайлов и просмотра новостей. Доля Viber среди мессенджеров составляет менее 2%.

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