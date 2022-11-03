Недоплатил 2,6 млн: прокуратура не дала досрочно выйти на свободу экс-ректору УралГУФК

Евгений Орехов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратура обжаловала судебное решение об условно-досрочном освобождении бывшего ректора УралГУФК Евгения Орехова, который отбывает наказание за взятки.

Экс-главу вуза ранее приговорили к 6 годам лишения свободы и обязали выплатить 3 млн рублей в качестве штрафа. Такое наказание назначили за взятки на сумму свыше 4 млн рублей, которые Евгений Орехов принял от бизнесменов. В обмен он помогал предпринимателям оформлять госконтракты и договоры с университетом.

20 октября Копейский городской суд принял постановление об УДО. Евгению Орехову разрешили выйти из заключения на год, два месяца и 15 дней раньше срока. Но попасть на свободу экс-ректор не успел: до вступления судебного решения в силу прокуратура внесла апелляцию.

— По мнению прокурора, решение принято без учета сведений о личности осужденного, лишь частично признавшего свою вину и погасившего всего 345 тыс. рублей из суммы назначенного штрафа, — объяснила причины апелляции старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Она уточнила, у экс-ректора есть возможность для выплаты штрафа, но он ею не пользуется. Теперь вопрос об условно-досрочном освобождении снова будет рассматривать суд.

Накануне за взятки осудили также одного из бывших сотрудников Уральского госуниверситета физкультуры. За взятки его приговорили к условному сроку. В суде подтвердилось, что бывший начальник отдела брал деньги за приемку работ, которые фактически не были выполнены.

Ранее доцента УралГУФК обвинили в получении взяток от студентов. На приеме экзаменов и зачетов за деньги попался также бывший завкафедрой вуза.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru