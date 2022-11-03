Изменился графика вывоза мусора в магнитогорских поселках Западный-2 и Нежный

С 7 ноября в поселках Нежный и Западный-2 г. Магнитогорска вывоз твердых коммунальных отходов будет осуществляться по новому графику.

В поселке Нежный сбор и транспортирование ТКО будет производиться два раза в неделю по понедельникам и субботам.

В п. Западный–2 из-за его протяженности вывоз мусора будет организован следующим образом.

Основная часть поселка, это жилые кварталы, расположенные между улицами Отрадная, Люгарина, Гагарина, Западное шоссе, будет обслуживаться мусоровозами по средам и воскресеньям.

В Западной части поселка, жилой сектор в границах лиц Отрадная, Есенина, Гагарина, Наумкина, вывоз отходов будет осуществляться по понедельникам и субботам.

Маршруты движения мусоровозов не поменяются. Как и прежде техника будет следовать по основным улицам населенных пунктов (маршрут движения техники прилагается).

Отметим, что на территории указанных поселков вывоз ТКО производится бесконтейнерным (помешковым) способом. Он предусматривает, что в обозначенный в графике вывоза отходов день жители смогут выставлять пакеты с мусором на обочинах дороги вдоль маршрута движения техники. По мере следования по дорогам перевозчики ТКО будет обеспечивать складирование мешков с мусором в кузов машины.

Главное требование к помешковому сбору – соблюдение графика всеми участниками процесса. Учитывая временной промежуток вывоза ТКО, жителям поселка необходимо выставлять мешки строго до семи часов утра в указанные в графике дни вывоза. Со своей стороны, региональный оператор осуществляет контроль за качеством работы компаний-перевозчиков, маршрут движения коммунальной техники фиксируется системой «ГЛОНАСС».

Сообщить о проблемных ситуациях, связанных с вывозом ТКО, а также задать вопрос по графикам вывоза жители могут напрямую в ЦКС по телефону: 8(351) 200 33 83. Подать обращение можно также по электронной почтеinfo@cks174.ru и через форму обратной связи на сайте компании.

Новости компаний