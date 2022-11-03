Суд отказался смягчать приговор челябинцу, устроившему смертельную драку в баре

Агрессору предстоит провести 9 лет в колонии строгого режима
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Суд не стал смягчать приговор 28-летнему челябинцу, жестоко избившему соперника в баре. Пострадавший умер вскоре после драки.
Житель Челябинска в сентябре прошлого года встретил в баре на улице Кирова друга своей бывшей девушки. Он затеял ссору, а вскоре набросился на соперника с кулаками, бил по голове.
Избитого доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось. Через четыре дня он умер на руках у врачей.
Центральный районный суд приговорил зачинщика драки к 9 годам в колонии строгого режима.
— Осужденный и его защитник обжаловали приговор и просили снизить срок наказания, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Однако Челябинский областной суд отклонил жалобу и оставил предыдущий приговор без изменений.
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