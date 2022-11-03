В Челябинске появились адаптированные для незрячих и слабовидящих «Умные домофоны»

Фото: "Интерсвязь"

IT-компания «Интерсвязь» усовершенствовала технологию производства домофонов «Сокол», что позволило наносить надписи шрифтом Брайля. Специальный тактильный текст, размещённый на кнопках домофона, предназначен для людей с недостатком или полным отсутствием зрения. Теперь они без труда могут определить, как позвонить в необходимую квартиру, связаться с системой «112» или вызвать консьержа. До конца года в столице Южного Урала и области появятся 200 таких устройств. В первую очередь их установят на подъездах незрячих и слабовидящих жителей региона.

Модернизация «Сокола» велась в сотрудничестве с Челябинской областной организацией общества слепых. По данным регионального отделения ВОС, в области зарегистрированы 3634 инвалида по зрению. Новые устройства «Интерсвязи» создадут комфортную и безопасную среду для их жизни в мегаполисе.

Фото: "Интерсвязь"

«Мы вместе пытались искать оптимальные решения, которые были бы удобны как обычным людям, так и инвалидам по зрению. Вся необходимая информация отмечена рельефным текстом на больших кнопках, которые наверняка уже оценили люди старшего поколения. Отдельно на панели отмечена «пятерка», поэтому даже если человек не владеет шрифтом Брайля, он все равно может ориентироваться на ней», — комментирует Татьяна Савицкая, руководитель общественного объединения Челябинской областной организации Всероссийского общества слепых.

Обновлённые устройства — уникальное решение челябинских разработчиков. Домофоны со шрифтом Брайля впервые устанавливаются в нашей стране: «Мы постоянно совершенствуем наши устройства, учитывая опыт, комментарии и пожелания пользователей. Делаем всё, чтобы жизнь в городе была максимально удобной для всех. Устройство будет презентовано на первой Международной конференции по технологиям умного города «Сокол» в середине ноября. Мы не исключаем, что им заинтересуются и в других регионах страны», — комментирует Михаил Сысков, руководитель отдела аппаратной разработки и главный конструктор домофона «Сокол» компании «Интерсвязь».

Функциональность «Сокола» нового поколения вышла далеко за пределы понятия домофона. Он не просто открывает двери гостям — делает жизнь южноуральцев спокойнее. Каждая панель оснащена «кнопкой спасения», которая может передать сигнал и местоположение обратившегося в экстренные службы. Эта функция устройства стала одной из самых востребованных среди жителей региона.

Устройства «Интерсвязи» не раз позволяли правоохранительным органам раскрывать правонарушения по горячим следам. «Умные домофоны» установлены на дверях более чем 15 000 подъездов.