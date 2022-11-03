Поможет быстрее найти источники выбросов: в Челябинске создают сеть сигнальных станций для мониторинга воздуха

О модернизации системы мониторинга воздуха заместитель губернатора рассказал на презентации нового поста и мобильной лаборатории Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

В Челябинске должна появиться обширная сеть малогабаритных станций для измерения загрязнений воздуха. Она дополнит действующую территориальную систему мониторинга и значительно расширит ее возможности, рассказал заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов:

– У нас есть очень хорошая программа, которую мы предложили федерации, по созданию кроме стационарных постов еще так называемой сигнальной сети. Мы планируем запустить сеть небольших станций, которые будут мониторить ограниченное число веществ, но зато они обойдутся дешевле, и плотность их расположения может быть гораздо больше. Это позволит обогатить данным информационные системы, которые мы разрабатываем, в том числе с ЮУрГУ, точнее определять источник выброса и быстрее принимать решение по выезду передвижных лабораторий.

Такие лаборатории и стационарные посты обходятся гораздо дороже, поскольку сертифицированы и способны измерять большее количество веществ. Тем не менее, еще один новый пост и мобильная лаборатория с японским оборудованием начали следить за воздухом в Ленинском районе Челябинска.

На один такой стационарный пункт нужно 3-4 малогабаритных станции. Сейчас их всего 10, объяснил руководитель «Центра экологического мониторинга Челябинской области» Владислав Коробкин:

– Того, что есть сейчас – мало. По проекту планируется очень большое увеличение сети сигнальных станций. Они помогут увеличить, так скажем, зону покрытия.

Сейчас к территориальной системе мониторинга подключены 5 модернизированных стационарных постов наблюдения Росгидромета и 10 территориальных, столько же малогабаритных станций контроля и 3 передвижных лаборатории.

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