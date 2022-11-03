В Челябинске каждый второй пренебрегает вакцинацией от гриппа

Среди работодателей сторонников вакцинации 42%, а среди сотрудников только 25%
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Половина челябинцев не считает для себя важным ежегодно прививаться против гриппа. Таковы результаты опроса, проведенного рекрутинговым сервисом Superjob.
В опросе помимо челябинцев поучаствовали работодатели и сотрудники из других российских регионов. Оказалось, что в 42% компаний организуют вакцинацию против гриппа, чтобы сотрудники не слегли всем коллективом в ответственный момент.
Еще 7% работодателей в сезон, когда поднимается заболеваемость, переводят сотрудников на удаленку, чтобы те не передавали друг другу инфекцию.
В 7% компаний настаивают на использовании масок и антисептиков для рук. 6% работодателей надеются, что не заболеть их сотрудникам помогут заранее приобретенные для них витамины.
Нашлись и те, кто для профилактики гриппа проветривает офисы, устраивает физкультминутки или пользуется народными средствами. Но сторонников таких мер среди работодателей всего 1%. А в 25% фирм вообще доверяются судьбе и не принимают для защиты от гриппа никаких мер.
Примечательно, что столько же — 25% — россиян, считающих, что прививку от гриппа обязательно делать каждый год. Противников ежегодной вакцинации вдвое больше, 51%.
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