В Челябинске каждый второй пренебрегает вакцинацией от гриппа

Среди работодателей сторонников вакцинации 42%, а среди сотрудников только 25% Фото: Михаил ФРОЛОВ

Половина челябинцев не считает для себя важным ежегодно прививаться против гриппа. Таковы результаты опроса, проведенного рекрутинговым сервисом Superjob.

В опросе помимо челябинцев поучаствовали работодатели и сотрудники из других российских регионов. Оказалось, что в 42% компаний организуют вакцинацию против гриппа, чтобы сотрудники не слегли всем коллективом в ответственный момент.

Еще 7% работодателей в сезон, когда поднимается заболеваемость, переводят сотрудников на удаленку, чтобы те не передавали друг другу инфекцию.

В 7% компаний настаивают на использовании масок и антисептиков для рук. 6% работодателей надеются, что не заболеть их сотрудникам помогут заранее приобретенные для них витамины.

Нашлись и те, кто для профилактики гриппа проветривает офисы, устраивает физкультминутки или пользуется народными средствами. Но сторонников таких мер среди работодателей всего 1%. А в 25% фирм вообще доверяются судьбе и не принимают для защиты от гриппа никаких мер.

Примечательно, что столько же — 25% — россиян, считающих, что прививку от гриппа обязательно делать каждый год. Противников ежегодной вакцинации вдвое больше, 51%.

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