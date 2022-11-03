В Челябинской области график пенсионных выплат изменился из-за празднования 4 ноября

График выплаты пенсий изменился из-за ноябрьских праздников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области изменился график выплаты пенсий. Причиной тому стало празднование 4 ноября и короткая рабочая неделя.

Южноуральцы, которые обычно получают деньги 4 числа, в этот раз получат их 2 и 3 ноября. А выплаты за 6 число поступят пенсионерам 3 и 5 ноября. В остальном график остается неизменным. Что касается пенсионеров, которые получают деньги на счет в кредитных организациях, выплаты придут по обычному графику, праздничные дни на это никак не повлияют.

В Челябинской области ежемесечно пенсию получают 1 014 297 жителей. Дата расчета назначается каждом индивидуально с 4 по 24 число.

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